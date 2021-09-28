Перемога над Джошуа – це успіх кожного українця, – Олександр Усик

Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа. Український боксер поспілкувався із журналістами.

"Я вдячний українцям, які мене підтримували"

Олександр Усик повернув чемпіонські титули, якими володів Ентоні Джошуа, в Україну. 34-річний український боксер прокоментував перші години після перемоги над британцем.

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Боксер довго не міг заснути після тріумфу над Джошуа. Усик прочитав думки фанатів: "Після поєдинку, коли вже пройшли здачі допінгів, коли я вже приїхав в готель, прийшли друзі, привітали, я прийняв і ліг. Подумав, що зараз класно посплю, але ні, помилявся, я вимкнувся з інтернету, затарився великою кількістю літератури і просто читав, робив записи в щоденнику".

Олександр подякував українцям за підтримку, яка дуже відчувалась навіть на відстані. Боксер назвав цю звитягу над Ентоні перемогою кожного українця та великим успіхом для країни.

Подумав, що треба почитати, що пишуть люди. Я вдячний українцям, які мене підтримували. Це дуже сильно відчувалося, це дуже важлива перемога для нашої країни. Попри те, що ми це зробили з командою, це ще й перемога наша спільна – кожного українця,

– сказав Усик.

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