Перемога або квиток додому: шанси збірної України на вихід у плей-офф Євро-2022 з футзалу

Збірна України з футзалу 28 січня зіграє вирішальний матч проти Португалії на Євро-2022. У "синьо-жовтих" не буде права на помилку проти чинних чемпіонів Європи. Що потрібно підопічним Олександра Косенка, щоб вийти у плей-офф – читайте на Спорт 24.

Напруга у таблиці

Напередодні останнього туру у пасиві українців є одна поразка від Нідерландів (3:2) та одна перемога над Сербією (6:1). Хто займе друге місце, яке гарантує вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи, у групі "А" вирішиться у матчі проти Португалії.

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За тур до закінчення групового раунду португальські футзалісти підтверджують свій високий статус чемпіонів Європи та лідирують у цьому квартеті. У доробку Португалії максимальна кількість набраних очок – 6. Відразу за спиною фаворитів Євро йдуть нідерландці та українці. Обидві збірні мають по 3 пункти. "Помаранчеві" випереджають "синьо-жовтих" лише за додатковими показниками.

Невдахи групи "А" – серби, які так і не знають смаку перемог (нуль очок).

Додаткова статистика

Україна завдяки розгромній перемозі над сербами 6:1 має кращу різницю забитих та пропущених – 4. Натомість нідерландці від підопічних Косенка пропускали двічі, а от від Португалії отримали вдвічі більше – 4 голи. Тому їх статистика складає -2.



Ігор Чернявський / Фото АФУ

Історія протистоянь

Україна проти свого майбутнього суперника Португалії грала чотири рази – тричі у 2018-му та одного разу у 2014-му. Дві останні зустріч завершувались мировою – 0:0 та 2:2. Ще у двох матчах перемогу святкували португальські футзалісти – 3:5 та 1:2.

Щодо поєдинку Нідерланди – Сербії, то тут перевага в очних зустрічах на користь сербів. У трьох із п'яти матчів перемогу святкували саме серби – 1:5, 1:3 та 3:2 (2016-му та 2019-му роках). Ще два двобої завершувались нічиєю – 2:2 та 3:3. Щоправда, було це ще у 2011-му та 2016-му роках.

Така статистика протистоянь цілком тішить українців, яких чудово влаштовує перемогу Сербії у майбутньому поєдинку проти прямого конкурента за місце у чвертьфіналі Євро-2022.



Михайло Зварич / Фото АФУ

Основні критерії розподілу місць у групі

Згідно з регламентом Євро-2022 розподіл місць у групі відбувається за наступними критеріями:

очки, здобуті в очних поєдинках між національними командами;

різниця забитих і пропущених м'ячів в очних матчах між збірними;

м'ячі, забиті в очних зустрічах між командами;

якщо більш ніж дві команди мають рівний результат, і після застосування всіх вищенаведених критеріїв очних матчів їхнє положення все ще залишається рівним, то для цих збірних застосовуються подальші критерії;

різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах групи;

м'ячі, забиті в усіх поєдинках групи;



Збірна України з футзалу / Фото АФУ

Шанси України на 1/4 фіналу Євро-2022

"Синьо-жовтим" потрібна лише перемога у матчі проти Португалії, враховуючи очні зустрічі з нідерландцями, які переграли нашу команду з рахунком 3:2. Рахунок для української збірної не буде важливим, головне – переможний.

У такому випадку підопічні Олександра Косенка не будуть хвилюватись за результат паралельного поєдинку групи.

Якщо українці зазнають поразки від чемпіонів світу або мирова, тоді слід молитись на сербів, яким тоді потрібно буде перемагати суперника (але не більше, ніж у 8 голів при поразці українців). Тоді у тріо Україна, Нідерланди, Сербія наші хлопці фінішують у групі другими.

Якщо в обидвох матчах буде зафіксована мирова, то Нідерланди матимуть перевагу у додаткових показниках та не пустить "синьо-жовтих" у плей-офф.

Цікаво! Якщо усі зірки складуються, то Україна зіграє свій перший матч у плей-офф проти переможця групи "В". Поєдинок відбудеться 31 січня в Амстердамі.



Збірна України святкує перемогу над Серією / Фото АФУ

Прогноз Favbet

Букмекерська компанія віддає перевагу у зустрічі Україна – Португалія саме другій збірній. На перемогу португальців стоїть коефіцієнт 1,56. Натомість важлива звитяга українців оцінена у 4. Нічия у цьому протистоянні, яка аж ніяк не влаштує "синьо-жовтих", складає 5,30.

Швидше за все, у матчі фанати побачать менше 6 голів – 1,50. А індивідуальний тотал України складе більше двох м'ячів – 1,83. Щодо опонентів, то вони можуть засмутити українського голкіпера більше трьох разів – 1,68.

Матч Євро-2022 Україна – Португалія відбудеться 28 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:30 за київським часом.