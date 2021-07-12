Перегони NASCAR довелося перервати через яму на трасі

Під час перегонів серії NASCAR в Атланті стала нештатна ситуація. Через яму на дорозі гонку довелося на 20 хвилин зупинити.

На автодромі Atlanta Motor Speedway під час гонки виникла яма. Організатори ж одразу зупинили перегони червоними прапорами. Працівникам знадобилося близько 20 хвилин, щоб залатати дірку.

Дорожнє покриття автодрому в Атланті потребує заміни. Це планували зробити під час міжсезоння. Але проблеми з ним почали виникати вже.

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Востаннє заміну покриття на автодромі робили ще 24 роки тому.