Передаємо естафету молоді, – Саладуха зворушливо попрощається зі спортом на дитячих змаганнях

Титулована легкоатлетка Ольга Саладуха невдало виступила на Олімпіаді-2020. Після Ігор українка оголосила про завершення кар'єри.

Саладуха: За ними переможне майбутнє

22 січня 2022-го року стане особливим днем для Ольги Саладухи. Легкоатлетка офіційно попрощається зі спортивною кар'єрою. Українка символічно зробить це на дитячому Кубку зі стрибків "Біла Пантера".

До теми Ольга Саладуха завершила кар'єру після провалу на Олімпіаді-2020

Саладуха написала про це на своїй сторінці у фейсбуці. Таке рішення далось легкоатлетці доволі складно. Але кожен спортсмен завершує свій професійний шлях.

Чому Саладуха вирішила це зробити під час дитячих змагань? Спортсменка пояснила, що зробила це свідомо.

Дуже символічно, бо так ми – досвідчені спортсмени – передаємо естафету молоді й віримо, що за ними переможне майбутнє,

– зазначила бронзова призерка Олімпіади-2012.

"Буду надзвичайно рада бачити усіх"

Цей день обіцяє бути насиченим на емоції, адже атлети віддають улюбленому виду спорту величезну частину свого життя. Як зауважила стрибунка, її серце теж належить спорту. Легкоатлетка закликає усіх киян та гостей міста розділити із нею цей зворушливий момент.

Тож буду надзвичайно рада бачити усіх, хто підтримує мене особисто, тих, кому небайдужий дитячий та професійний спорт, хто уболіває за Україну. Чекаю на вас 22 січня в Київському легкоатлетичному манежі за адресою проспект Павла Тичини, 18. Початок заходу – об 11:00. Вдячна кожному, хто допоможе зробити цей день ще більш неймовірним! До зустрічі!,

– написала Саладуха у фейсбуці.

Натяк на завершення кар'єри був ще після Токіо

38-річна спортсменка взяла участь на Олімпіаді-2020 у потрійному стрибку. Саладуха стрибнула на 13,91 метра. Цього результату не вистачило, щоб здолати кваліфікацію.

Після чого Ольга прокоментувала свій виступ. Українка натякнула, що старт на Іграх був останнім у її кар'єрі.

Успішна кар'єра Саладухи