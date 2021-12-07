Перед Олімпіадою: Меркушина повертається в Україну через проблеми зі здоров'ям

Не встиг біатлонний сезон розпочатись, як збірна зазнала кадрових втрат. Анастасія Меркушина вимушено повертається в Україну.

Меркушина точно пропустить два етапи

Прикрої втрати зазнав склад жіночої команди – Анастасія Меркушина взяла курс в Україну. 26-річна біатлоністка має проблеми зі здоров'ям, які були виявлені на медичному обстеженні.

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Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. За його словами, під час тестів на грип в організмі спортсменки було виявлено запалення верхніх дихальних шляхів. Ця проблема стала на заваді хорошим виступах українки на етапах в Естерсунді.

Навантаження під час змагань показали, що це запалення позначається як лімітуючий фактор. Тому ми вирішили повернути Настю в Україну, де вона матиме можливість підлікуватися, після чого в Буковелі розпочне підготовку до січневої частини сезону. Можливо з участю у чемпіонаті України,

– заявив Бринзак.

Меркушина пропустить два етапи Кубка світу – в австрійському Хохфільцені (10 – 12 грудня) та французькому Ансі (16 – 19 грудня).

Замість Меркушиної у Хохфільцен викликали Ольгу Абрамову. Хоча спершу повинна була приїхати Катерина Бех. Але головний тренер жіночої команди Урош Велепець змінив своє рішення.

Нагадаємо, що через невдалі старти не виступлять на третьому етапі сестри Семеренко, які поїхали на Кубок IBU.

Як виступала Меркушина на початку сезону

Біатлоністка вийшла на трасу у двох гонках – в індивідуалці та жіночій естафеті. В обох випадках Анастасія продемонструвала невдалий виступ. В індивідуальному старті стала лише 71-ю та навіть не відібралась у гонку переслідування.

А в класичній естафеті була забійницею збірної України, але вже на своєму етапі відкинула команду за десятку найкращих. Меркушина передала естафету Юлії Джимі 18-ю та з відставанням понад хвилину.

Третій етап Кубка світу з біатлону відбуватиметься з 10 – 12 грудня. В австрійському Хохфільцені біатлоністи вийдуть на старт у спринтах, персьютах та естафетах.