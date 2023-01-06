Перед матчем він не пив, але після гри йому давали дні на відовлення, – Фомін про екс-партнера
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Колишній нападник Металіста Руслан Фомін розкрив певні деталі взаємовідносин з колегою по команді. Мова йде про Олександра Рикуна.
Руслан Фомін розповів про феноменальність нерозкритого таланту Рикуна. Також колишній нападник розвіяв певні міфи про екс-півзахисника Металіста.
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Нападник розповів, що Рикун фактично "спиною" міг віддати пас віч-на-віч. Також Фомін розповів про ментальний зв'язок з півзахисником:
Я жив два роки з Олександром Валерійовичем в одній кімнаті. Він завжди мені казав: "Малий, ти на мене не дивися, навіть якщо я спиною. Ти просто біжи, а я дам". Так і було. Пам'ятаю, грали вдома із Кривбасом. І він спиною до чужих воріт приймає м'яч і дає передачу між центральним захисником та опорником, а я біжу з лівого флангу, набираю. Не дивлячись на нього, я вже підсвідомо розумів, що він віддаватиме пас. Тому думаю, що Олександр Валерійович Рикун - найсильніший український футболіст, – розповів Фомін.
Нападник вирішив розвіяти міф розпивання алкоголю Рикуном перед матчем, але не все так однозначно:
Це не правда, що Рикун міг перед матчем дозволити собі випити. Перед матчем він ніколи не пив. Мав карт-бланш. За три дні до гри – у нього режим, а після матчу йому давали два дні на відновлення, можна сказати, – зазначив Фомін
Фомін також розповів, що Рикун був генієм свого часу не тільки на футбольному полі:
У карти грали постійно, не лише у кімнаті, а й у автобусі. Завжди була компанія: Олександр Бабич, Олександр Горяїнов, Валентин Слюсар, Олександр Рикун, і я молодий грав з ними. Рикун ніколи не програвав у карти, він запам'ятовував усі карти - що вийшло, що залишилося і що буде в колоді. Грали за гроші. Не пам'ятаю, на які суми грали – по гривні, дві, – розповів Фомін.
Загублений талант Рикуна
- Гравець свого часу вважався одним з найталановитіших футболістів свого часу. Рикун спокійно міг увійти до зали легенд українського футболу.
- У Рикуна відзначали хорошу передачу, бачення поля та ведення гри.
- Гравець виступав за Дніпро, Ілічівець, Металіст та Ворсклу. Також провів вісім матчів за збірну України.
- Кар'єру футболіст зламав собі сам, почавши заграватись з алкоголем. Припускають, що потяг до спиртного Рикуну передався йому від батька, оскільки той свого часу також порушував дисципліну.