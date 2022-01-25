У Пекіні зафіксували 14 випадків коронавірусу серед офіційних осіб Олімпіади-2022

Вже незабаром у Пекіні розпочнуться зимові Олімпійські ігри. Збірні продовжують приїжджати до Китаю.

Коронавірус б'є по Олмпіаді-2022

У Пекіні зафіксували 14 нових випадків коронавірусу серед офіційних осіб, залучених у проведенні Олімпійських ігор-2022.

До речі Словенський біатлоніст відмовився їхати на Олімпіаду-2022 через обов'язкову вакцинацію

24 січня до міста прибули ще 246 осіб, пов'язаних з Олімпіадою. У 12-х з них виявили позитивний ПЛР-тест в аеропорту. Ще 2 випадки також було зафіксовано в осіб, які прибули до Пекіна раніше.

Повідомляють, що у списку заражених є представник офіційної спортивної делегації однієї з країн. Починаючи з 23 січня, це другий такий випадок.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 відбудуться у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу може вплинути на графік Олімпіади-2022. Оскільки деякі міста Китаю закривали на карантин через нові випадки омікрону.