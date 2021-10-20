Пекельна ніч у Манчестері, – дружина Маліновського про "теплу зустріч" Аталанти в Англії
Джерело:інстаграм Роксани Маліновської
У середу, 20 жовтня, Аталанта в третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Манчестер Юнайтед. Дружина Руслана Маліновського Роксана розповіла про те, який "теплий" прийом влаштували Аталанті в одному з готелів Манчестера.
Роксана опублікувала "сторіс" у своєму акаунті в інстаграмі, в якому розповіла, що в готелі у Манчестері, де поселилися футболісти Аталанти, за ніч п’ять разів на повну потужність вмикалася сирена.
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"Пекельна ніч в Манчестері. За ніч в готелі сирена включалася на повну потужність п'ять разів. Сталося це якраз тоді, коли команда приїхала і саме вночі. Ви думаєте, це випадковість? Ні.
Такий "теплий" прийом з боку місцевого населення залишає жахливе враження. Сподіваюся, наші вболівальники підтримають команду під час домашнього матчу, і, можливо, те ж саме раптом станеться в італійському готелі", – написала вона.
- Цю інформацію також підтвердили у Sky Sports. Футболісти Аталанти поскаржилися на умови в готелі The Edwardian Manchester, де вони зупинилися перед грою Ліги чемпіонів проти МЮ.
- З 4 до 7 ранку аж шість разів в готелі спрацьовувала пожежна сигналізація, яка будила футболістів.
- Матч Манчестер Юнатйед — Аталанта відбудеться 20 жовтня і розпочнеться о 21:45.