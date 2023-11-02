Барселона отримає підсилення перед другою зустріччю із Шахтарем у Лізі чемпіонів

Вже 7 листопада Барселона знову зіграє проти Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. До другого очного поєдинку каталонці можуть отримати підсилення у центрі поля.

Мова йде про відновлення 20-річного центрального півзахисника Барселони Педрі, який востаннє виходив на футбольне поле ще 20 серпня 2023-го року у матчі Ла Ліги проти Кадиса. У цьому поєдинку молодий футболіст відіграв повний матч та забив у ворота суперника, а "блаугранас" здобули перемогу з рахунком 2:0.

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Лазарет каталонців меншає

Після цього Педрі більше не зіграв жодного матчу за іспанський гранд. Футболіст отримав травму підколінного сухожилля.

Очікувалось, що Педрі зможе допомогти Барсі в "Ель-Класіко" проти Реала, у якому каталонці програли 1:2, хоча забили першими. Однак тренерський штаб вирішив не кидати свого 20-річного футболіста одразу із лазарету у такий грандіозний бій.

Ймовірно, що півзахисник повернеться до гри вже у суботу, 4 листопада, коли підопічні Хаві гостюватимуть на полі Реал Сосьєдад у рамках 12-го туру Ла Ліги поточного сезону-2023/2024. Це буде лише третій поєдинок для Педрі у цьому сезоні.

Якщо все буде розгортатись за таким планом, то Педрі допоможе каталонцям у другій лобовій зустрічі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Перша очна зустріч закінчилась перемогою "блаугранас" 2:1.

Відзначимо, що у лазареті каталонського колективу чималий список травмованих, серед яких присутні провідні гравці команди.

Із великими кадровими втратами Барселона після 11-ти турів йде 4-ю, набравши 24 бали. До третього Атлетіко Мадрид відставання лише в одне очко. А ось до лідера таблиці Реала та другої Жирони відставання у 4 пункти.