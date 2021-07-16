Павелко висловився щодо ситуації зі стадіоном "Україна" у Львові

Львівський стадіон "Україна" позбавили права приймати матчі рівня УПЛ, понизивши його з третьої категорії до другої. При цьому що на цьому стадіоні свої матчі планували провести одразу два клуби УПЛ - Рух та Львів. В ситуацію довелося втрутитися президенту УАФ Андрію Павелку.

Андрій Павелко заявив, що він вірить у те, що стадіон "Україна" вдасться врятувати. І він невдовзі знову прийматиме матчі найвищого рівня.

"Одним з головних моїх пріоритетів, як президента УАФ, є сприяння в розвитку футбольної інфраструктури по всій країні й, починаючи з 2015 року, для цього вже докладено дуже багато сил. Заради цієї мети йде консолідація зусиль УАФ, центральної та місцевої влади, бізнесу і меценатів в різних регіонах. Вірю, що так буде й у Львові! Що місцева влада отямиться і від емоцій перейде до конкретних дій з порятунку стадіону "Україна", який перебуває у власності міськради. Шкода, що протягом багатьох років для цього не було зроблено нічого. Що ж, буде зроблено тепер – жодних сумнівів. І один з найбільших футбольних центрів нашої держави – Львів впише нові славні сторінки в літопис українського футболу", – заявив Павелко.

Ситуація зі стадіоном "Україна"

За два тижні до старту нового сезону УПЛ в УАФ оновили перелік стадіонів, які можуть приймати матчі УПЛ. Стадіону "Україна" в цьому списку не виявилося. Керівництво футбольного клубу Рух в цьому звинуватило декількох керівників УАФ, в тому числі першого віцепрезидента Вадима Костюченка.

При цьому Рух пригрозив знятися з УПЛ, якщо стадіону не повернуть право проводити матчі УПЛ. А також вимагали, щоб в УАФ пояснили, за що саме стадіон позбавили третьої категорії. Адже стадіонам в Ужгороді та Чернігові, які перебувають у гіршому стані (відсутність підігріву газону та необхідного освітлення), дозволили проводити матчі УПЛ.

Рух виступає за проведення матчів на стадіоні "Україна", адже керівництво не може домовитися про проведення матчів на "Арені Львів". Керівництво футбольного клубу Львів поки теж у стані перемовин.