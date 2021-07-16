Андрей Павелко заявил, что он верит в то, что стадион "Украина" удастся спасти. И он вскоре снова будет принимать матчи самого высокого уровня.

"Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах. Верю, что так будет и во Львове! Что местная власть очнется и от эмоций перейдет к конкретным действиям по спасению стадиона "Украина", который находится в собственности горсовета. Жаль, что на протяжении многих лет для этого не было сделано ничего. Что ж, будет сделано теперь – никаких сомнений. И один из самых крупных футбольных центров нашей страны – Львов – впишет новые славные страницы в летопись украинского футбола", – заявил Павелко.

Ситуация со стадионом "Украина"

За две недели до старта нового сезона УПЛ в УАФ обновили перечень стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ. Стадиона "Украина" в этом списке не оказалось. Руководство футбольного клуба Рух в этом обвинило нескольких руководителей УАФ, в том числе первого вице-президента Вадима Костюченко.

При этом Рух пригрозил сняться с УПЛ, если стадиону не вернут право проводить матчи УПЛ. А также требовали, чтобы в УАФ объяснили, за что именно стадион лишили третьей категории. Ведь стадионам в Ужгороде и Чернигове, которые находятся в худшем состоянии (отсутствие подогрева газона и необходимого освещения), позволили проводить матчи УПЛ.

Рух выступает за проведение матчей на стадионе "Украина", ведь руководство не может договориться о проведении матчей на "Арене Львов". Руководство футбольного клуба Львов пока тоже в состоянии переговоров.