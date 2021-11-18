Павелко пояснив, чому призначив Петракова повноцінним тренером збірної України

Олександр Петраков офіційно позбувся приставки "виконувач обов'язків" та очолив збірну України на повноцінній основі.

Так, на засіданні виконавчого комітету УАФ голова організації Андрій Павелко звернувся до учасників із пропозицією підписати повноцінний контракт із Петраковим. Павелко пояснив це рішення.

До слова Заслужив зміну формального статусу: Петракова офіційно затвердили тренером збірної України

Ми з вами в ніч з 16-го на 17 серпня довірили Петракову прийняти збірну в дуже складний період кваліфікації – коли в активі мала три очки після трьох матчів,

– звернувся Павелко до зборів Виконавчого комітету УАФ.

"А рівно через три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції. Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив на зміну свого формального статусу на чолі збірної", – заявив голова УАФ.

Кар'єра Петракова в збірній