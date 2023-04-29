"Вболівальники будуть задоволені": Павелко назвав, коли збірну України очолить новий тренер
Джерело:Телеканал ДОМ
Президент УАФ Андрій Павелко заспокоїв українських вболівальників. Найближчим часом футбольна громадськість дізнається ім'я нового тренера "синьо-жовтих".
У червні збірна Україна проведе три матчі: товариський з Німеччиною та два поєдинки відбору Євро-2024. Діями "синьо-жовтих" у цих зустрічах буде керувати новий тренерський штаб. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
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На матч з Німеччиною з новим тренером
Саме благодійний матч проти "Бундестім" стане дебютним для нового тренера збірної. Напередодні червневого збору і буде представлено нового керманича.
"Хочу запевнити: у збірної буде новий тренер на контрольний матч з Німеччиною та на ігри відбору Євро-2024 у червні. З ним є домовленість, і в умовлений час ми про це оголосимо.
Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про нашу стратегію", – розповів Павелко.
- Нагадаємо, що збірна України з поразки проти Англії (0:2) стартувала у відборі Євро-2024. У цьому поєдинку діями команди керував виконуючий обов'язки головного тренера Руслан Ротань.
- Основним кандидатом на посаду тренера збірної давно називають Сергія Реброва. Проте український фахівець пов'язаний контрактом з Аль-Айном до кінця червня 2023 року.
- У ЗМІ щотижня з'являються взаємовиключаючі новини щодо подальшої долі Реброва в Аль-Айні.
- Серед ймовірних кандидатів на посаду головного тренера збірної України називалося прізвище хорватського спеціаліста Славена Біліча. Проте далі розмов справа із запрошенням хорвата не пішла.