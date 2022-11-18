Парад відставок: Павелко призупинив членство в НОК України

Обрання в члени НОК України депутатів проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича і Григорія Суркіса викликало великий резонанс суспільства. Позиціонувати себе разом із зрадниками ніхто не хоче.

Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України пройшла в "кращих" радянських традиціях. Президентом НОК більшістю голосів обрали діючого міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу членів комітету включили касту українських пристосуванців – Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

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Заява Павелка

Проте поява проросійських політиків у складі НОК України на дев’ятому місяці повномасштабної війни викликало бурхливу реакцію суспільства. Першим покинув НОК легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Слідом за ним відмовився перебувати в одній компанії зі зрадниками Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу.

Про своє рішення він повідомив у Facebook.

"Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповувань. Я особисто голосував проти відповідних рішень.

А тому, як учасник Асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено. Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі Росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси. Слава Україні!", – написав Павелко.

Зазначимо, що НОК відреагував на бурхливу реакцію, щодо обрання одіозних політиків. На офіційному сайті комітету з'явилось повідомлення про те, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного олімпійського комітету України.