Успішний екстренер Шахтаря очолив гранд італійський гранд
Джерело:ФК Мілан
Італійський Мілан оголосив нового головного тренера першої команди. "Россонері" очолив колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.
Італійський гранд уклав контракт із 51-річним португальським спеціалістом на 3 роки – до 30 червня 2027-го року. Мілан став третім топовим клубом Італії, яким керуватиме Пауло Фонсека.
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Продовжить працювати в Італії
До роботи португалець приступить 1 липня. Фонсека змінив на цій керівній посаді Стефано Піолі, який покинув Мілан за обопільною згодою обох сторін.
Нагадаємо, що Мілан у сезоні-2023/2024 став віцечемпіоном Серії А, поступившись у чемпіонській боротьбі Інтеру – 19 балів різниці на користь "нерадзуррі". Минулий клуб Фонсеки Рома посіла за підсумками попереднього сезону 6-ту сходинку (63 бали).
Відзначимо, що "россонері" звернули свою увагу на Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги-2023/2024. Нападник Жирони визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024. Кандидатуру українця порекомендував італійцям сам Златан Ібрагімовіч.
Що відомо про нового головного тренера Мілана
- До 2016-го року працював у рідній Португалії. Відомий за своєю роботою на чолі Порту та Браги. Вигравав із обома командами по одному трофею.
- Влітку того ж року очолив Шахтар. Із донецьким клубом працював наступні три роки. "Гірники" провели під його керівництвом 139 матчів. Це найбільша кількість проведених поєдинків на чолі одного клубу у тренерській кар'єрі Паулу Фонсеки. Привів донеччан до 7 національних кубків.
- Далі португальський тренер підписав угоду із римською Ромою (102 зустрічі).
- У липні 2022-го очолив французький Лілль (90 поєдинків).