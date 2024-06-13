Успішний екстренер Шахтаря очолив гранд італійський гранд

Італійський Мілан оголосив нового головного тренера першої команди. "Россонері" очолив колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

Італійський гранд уклав контракт із 51-річним португальським спеціалістом на 3 роки – до 30 червня 2027-го року. Мілан став третім топовим клубом Італії, яким керуватиме Пауло Фонсека.

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Продовжить працювати в Італії

До роботи португалець приступить 1 липня. Фонсека змінив на цій керівній посаді Стефано Піолі, який покинув Мілан за обопільною згодою обох сторін.

Нагадаємо, що Мілан у сезоні-2023/2024 став віцечемпіоном Серії А, поступившись у чемпіонській боротьбі Інтеру – 19 балів різниці на користь "нерадзуррі". Минулий клуб Фонсеки Рома посіла за підсумками попереднього сезону 6-ту сходинку (63 бали).

Відзначимо, що "россонері" звернули свою увагу на Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги-2023/2024. Нападник Жирони визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024. Кандидатуру українця порекомендував італійцям сам Златан Ібрагімовіч.

Що відомо про нового головного тренера Мілана