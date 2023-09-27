"Відкриваємо шампанське з цього приводу": тренер Шахтаря цікаво відреагував на гру без вилучень

Донецький Шахтар впевнено пробився у чвертьфінал Кубка України. "Гірники" розгромили на виїзді рівненський Верес.

Одразу три голи влетіло у ворота рівнян. Усі вони були забиті у другому таймі. Спершу Кащук розмочив нулі на табло, а вже через три хвилини Бондаренко майстерно подвоїв перевагу Шахтаря. Вже у компенсований до матчу час Очеретько зробив рахунок 0:3 на користь донеччан.

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Патрік ван Леувен: Вважаю, слова зайві

Головний тренер "гірників" зізнався, що йому не сподобався темп, у якому грала його команда у першому таймі. У перерві тренерський штаб вніс корективи у моменти, які слід було виправити.

Також Ван Леувен прокоментував гру Мар'яна Шведа, який відновився від чергової травми.

"Я радий, що він грав. Ми мали намір, якщо буде така можливість, надати Мар’яну практику, бо йому треба знову звикати до гри після тривалої відсутності через травму. Це найголовніший момент. Тепер ми маємо продовжувати працювати з ним, щоб відновити його фізичну форму", – розповів наставник донецького гранда.

Поєдинок проти Вереса Шахтар дограв у повному складі. На жаль, це рідкість для "гірників" зіграти без вилучень у цьому сезоні-2023/2024. Патрік ван Леувен доволі різко відреагував на подібне запитання про відсутність червоної картки.

Ми відкриємо шампанське з цього приводу. Не працюємо над цим, бо, гадаю, ви всі бачили моменти і знаєте, що йде велика дискусія щодо того, чи була там червона картка. Тому, вважаю, слова зайві. Гравці завжди демонструють дисципліну на полі, і я не бачив грубої поведінки футболістів Шахтаря, яка б заслуговувала на таке ставлення,

– відповів головний тренер "гірників".

Патрік ван Леувен пригадав вилучення Ярослава Ракіцького у попередньому матчі УПЛ проти львівського Руха (1:1). До цього футболісти "гірників" заробляли червоні картки у ще трьох поєдинках.

Нідерландський спеціаліст прокоментував відповів на запитання: "Може, вилучення не було, тому що Шахтар був недостатньо зарядженим на боротьбу?"

"Це дивне питання. На мою думку, у випадку останньої червоної картки ми грали чесно, і в технічному плані це був гарний підкат, це була зовсім не червона картка. Ми завжди викладаємося на сто відсотків, граємо так, як нам треба, і хочемо це робити технічно – залежно від того, чого потребує гра, наприклад, у єдиноборствах із суперником. Тому вважаю, що в нас ніколи немає наміру діяти грубо. Ми хочемо грати швидко й агресивно в обороні, але це не обов’язково має призводити до червоних карток. Це не той випадок", – сказав наставник Шахтар.

Відзначимо, що вже 30 вересня Шахтар зіграє "домашній" матч проти полтавської Ворскли. Після чого полетить у Бельгію на виїзну гру Ліги чемпіонів проти Антверпена (4 жовтня).