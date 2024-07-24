Зі згадкою про НАТО: в Партизані різко відреагували на протест Динамо в поєдинку ЛЧ

У вівторок, 23 липня, київське Динамо зустрічалося з белградським Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Цей матч виходив за межі виключно спортивної події та мав додатковий підтекст через проросійську позицію сербського клубу.

"Біло-сині" декласували суперника з рахунком 6:2. До цього вони скасували всі офіційні двосторонні заходи з суперником, а також відмовилися від рукостискань із гравцями Партизана.

Читайте також Всі все розуміли до матчу, – Бражко прокоментував перемогу над сербським Партизаном у ЛЧ

Звинувачення замість вибачень

Це сталося через дії сербського клубу за два тижні до протистояння з Динамо. Тоді "чорно-білі" брали участь у турнірі в Москві, де браталися з росіянами та заявляли, що вони "брати навіки".

Гендиректор Партизана Мілош Вазура відреагував на слова Олександра Шовковського, який перед поєдинком у Любліні засудив участь белградського клубу в товариських іграх у Росії. Він заявив, що не розуміє протест Динамо та вирішив згадати події 1999 року, коли війська НАТО провели операцію в Югославії, щоб зупинити Косовську війну:

Чим ми можемо бути вдячні за настільки неспортивне ставлення? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми повинні відповісти, запитавши, що зробила Україна щодо агресії НАТО проти нашої країни, і що нам слід робити і як ми повинні на них реагувати?

Чиновник додав, що Сербія залишається нейтральною країною у всіх військових конфліктах, але про дружні гасла щодо Росії, які вигукували футболісти Партизана чомусь дипломатично промовчав.

"Чому хтось ставить себе на п'єдестал морального судді та судить виходячи з цього про справи та поведінку сербів і дає нам уроки без жодних аргументів?! Чи засудили вони коли-небудь цю агресію або дистанціювалися від злочинів, скоєних проти нас?

Чому таке судження і засудження поширюється і на спортивні поля? Цьому не місце в спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир", – заявив Вазура.

. Попереду на Партизан і Динамо чекає матч-відповідь. Він відбудеться 31 липня о 21:00.

Нагадаємо, що переможець пари в наступному раунді зіграє проти Рейнджерс із Шотландії.