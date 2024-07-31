Час добити сербів: онлайн-трансляція матчу Партизан – Динамо в Лізі чемпіонів

Київське Динамо готується до другого матчу Ліги чемпіонів у сезоні 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського спробують знову переграти віцечемпіона Сербії Партизан.

У середу, 31 липня, київське Динамо проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Олександра Шовковського зіграє у Белграді із Партизаном, пише 24 Канал.

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Справа майже вирішена

Перший матч між цими командами де-факто визначив володаря путівки у наступну стадію. Кияни рознесли сербів на "домашньому" полі в Любліні з рахунком 6:2.

Таким чином "біло-сині" вже по суті гарантували собі вихід у третій кваліфікаційний раунд на Рейнджерс. Для неймовірного камбеку Партизану треба обігрувати Динамо як мінімум у чотири м'ячі, у що важко повірити.

У свою чергу кияни боротимуться за перемогу і на виїзді з двох причин. По-перше, це принесе необхідні очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА для України. По-друге, кияни знову можуть принизити клуб, який дозволив собі їздити на "братський турнір" до Росії та підтримувати терористів.

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