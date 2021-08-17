Паралімпійського чемпіона з дзюдо заарештували у Токіо через напад на людину

У Токіо, де незабаром почнуться Паралімпійські ігри-2020 року, заарештували грузинського дзюдоїста Звіяда Гогочурі. Його підозрюють в нападі на охоронця готелю.

Спортсмен був у стані алкогольного сп'яніння

Інцидент із нападом відбувся минулого тижня. 34-річного паралімпійця, який виступатиме за Грузію у дзюдо, звинувачують у тому, що він зламав ребра 60-річному охоронцю, з яким посварився.

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Причиною сварки став галас, який створювали дзюдоїст та його партнери по збірній, перебуваючи у готелі. Охоронець зробив попередження спортсменам, у відповідь на що один із них завдав йому тілесних ушкоджень.

Сам інцидент відбувся уранці, і, як повідомляє джерело, дзюдоїсти перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вони перебували разом у одному приміщенні через те, що один із них здав позитивний тест на коронавірус, а решту самоізолювали.