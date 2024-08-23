Хто представить Україну на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі: повний список спортсменів

Україна відправить у столицю Франції 140 параатлетів. У XXI сторіччі наша країна незмінно потрапляє у топ-6 підсумкової таблиці Паралімпійських ігор.

У середу, 28 серпня, в Парижі відкриються Паралімпійські ігри-2024. Змагання проходитимуть до 8 вересня та зберуть спортсменів з обмеженими фізичними можливостями з майже 200 країн.

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Широка заявка України

Україна також буде представлена на Паралімпіаді у столиці Франції. Наша країна відправить 140 параатлетів у Париж, які виступлять у 17-ти різних видах спорту.

Це рекордна кількість дисциплін, де Україна буде присутня на Іграх. Національний паралімпійський комітет сформував заявку нашої країни. Найбільше українців буде представлено у плаванні та легкій атлетиці.

Список український спортсменів на Паралімпіаду-2024:

Плавання: Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко.

Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко. Легка атлетика: Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов.

Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов. Волейбол сидячи: Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов.

Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов. Фехтування на візках: Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва.

Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва. Пара настільний теніс: Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова.

Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова. Голбол: Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко.

Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко. Дзюдо: Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава.

Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава. Кульова стрільба: Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік.

Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік. Академічне веслування: Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет.

Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет. Веслування на каное: Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк.

Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк. Стрільба з лука: Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко.

Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко. Паверліфтинг: Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк.

Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк. Бадмінтон: Оксана Козина, Олександр Чирков.

Оксана Козина, Олександр Чирков. Бочче: Артем Колінько, Наталія Кононенко.

Артем Колінько, Наталія Кононенко. Велоспорт: Павло Баль, Єгор Дементьєв.

Павло Баль, Єгор Дементьєв. Тріатлон: Аліса Колпакчи.

Аліса Колпакчи. Тхеквондо: Юлія Липецька.

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Історія України на Паралімпійських іграх

Україна зазвичай успішно виступає на Паралімпійських іграх. До прикладу, у 2021 році в Токіо наша команда здобула аж 98 медалей та посіла шосте місце. А ось найкращий показник наша країна підкорила у 2016-му в Ріо – більше сотні нагород та третє підсумкове місце.

РІК МІСТО УКРАЇНА З С Б РАЗОМ 1996 Атланта 44 місце 1 4 2 7 2000 Сідней 35 місце 3 20 14 37 2004 Афіни 6 місце 24 12 19 55 2008 Пекін 4 місце 24 18 32 74 2012 Лондон 4 місце 32 24 28 84 2016 Ріо-де-Жанейро 3 місце 41 37 39 117 2021 Токіо 6 місце 24 47 27 98

Відзначимо, що загалом на Паралімпіаді буде розіграно 529 комплектів медалей у 22-х видах спорту. Україна вперше буде представлена у таких дисциплінах як бочче та гендбайк.