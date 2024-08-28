Паралімпійські ігри-2024: розклад змагань у Парижі та коли виступають українці

Вже 28 серпня стартують літні Паралімпійські ігри-2024 у Парижі. Спортсмени із 170 країн світу розіграють 549 медалей у 22 видах спорту.

Україну на Паралімпіаді-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів. За медалі наші атлети боротимуться у 17-ти видах спорту, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі

Календар змагань Паралімпіади-2024

Це рекордна кількість дисциплін в історії, де Україна буде присутня на Паралімпійських іграх. Найбільше представництво буде у плаванні та легкій атлетиці. Лише по одному українському спортсмену буде у змаганнях із тріатлону та тхеквондо.

баскетбол на кріслах колісних: із 29 серпня по 8 вересня;

бочча: із 29 серпня по 5 вересня;

волейбол сидячи: із 29 серпня по 7 вересня;

голбол: із 29 серпня по 5 вересня;

настільний теніс: із 29 серпня по 7 вересня;

бадмінтон: із 29 серпня по 2 вересня;

велоспорт (трек): із 29 серпня по 1 вересня;

велоспорт (шосе): із 4 по 7 вересня;

гребля: із 30 серпня по 1 вересня;

дзюдо: із 5 по 7 вересня;

каное: із 6 по 8 вересня;

кінний спорт: із 3 по 7 вересня;

легка атлетика: із 30 серпня по 8 вересня;

стрільба з лука: із 29 серпня по 5 вересня;

пауерліфтинг: із 4 по 8 вересня;

плавання: із 29 серпня по 7 вересня;

тріатлон: із 1 по 2 вересня;

тхеквондо: із 29 серпня по 31 серпня;

регбі на кріслах колісних: із 29 серпня по 2 вересня;

стрілецький спорт: із 30 серпня по 5 вересня;

теніс на кріслах колісних: із 30 серпня по 7 вересня;

фехтування на кріслах колісних: із 3 по 7 вересня;

футбол для людей з вадами зору: із 1 по 7 вересня.

28 серпня

20:30. Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024

29 серпня

11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)

11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)

11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)

11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)

11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)

12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)

13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)

12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)

13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)

13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)

13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)

14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)

14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)

18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)

18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)

18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)

18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)

20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)

21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)

30 серпня

09:30. Бадмінтон – жінки, одиночний розряд, SL3, група А (Козина)

10:00. Стрільба – жінки, пневматична гвинтівка, 10 метрів, SH1 (Щетнік)

10:30. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)

11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)

11:30. Бадмінтон – чоловіки, одиночний розряд, SL3, група В (Чирков)

11:30. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)

10:39. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)

12:02. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Кліпперт)

12:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)

12:15. Стрільба – чоловіки, пневматичний пістолет, SH1 (Денисюк)

12:27. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів вільним стилем (Україна)

12:40. Тхеквондо – жінки. до 57 кілограмів, K44 1/8 фіналу (Липецька)

13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/ Дідух)

13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Кац/Май)

14:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH2 (Ковальчук, Плакущий)

15:00. Волейбол сидячи – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Іран – Україна)

18:00. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

18:30. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Японія – Україна)

19:33. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S11 (Сербін)

31 серпня

10:30. Стрільба – чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1 (Дорошенко)

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Cуханов)

10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Денисенко)

13:38. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S12 (Стеценко)

10:46. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14 (Ванзенко)

11:10. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S8 (Гриненко)

11:30. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Гаращенко)

11:45. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Стеценко)

11:58. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S2 (Бондаренко)

13:00. Стрільба – жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1 (Ляху)

20:22. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S1 (Коль)

1 вересня

10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 (Щетнік)

10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 (Трусов)

10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)

11:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 (Чуфаров)

11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Ткачук)

11:30. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Піддубна)

11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 (Вербова)

12:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 (Драпкін)

12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна)

18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 (Коржова)

19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)

2 вересня

10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 (Ляху, Денисюк)

10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)

10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Коржова)

11:07. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Божинський)

11:09. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Василенко)

11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Паламарчук)

11:18. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Остапченко)

11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 (Мальцева)

11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 (Крайник)

11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 (Яременко)

3 вересня

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Шенгур)

10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 (Дорошенко)

10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 (Щетнік)

10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Трусов)

10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 (Божинський)

11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 (Гонтар)

11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 (Семененко)

11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 (Пойда)

11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 (Мальцева)

19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Бразилія – Україна)

19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)

4 вересня

10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 (Денисюк)

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)

10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)

10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)

10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)

10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)

11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)

11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)

12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)

13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

5 вересня

10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко)

10:42. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 (Семененко)

11:14. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 (Чуфаров)

11:19. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Ткачук)

11:24. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Піддубна)

11:51. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 (Федина)

12:22. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням (Україна)

6 вересня

10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)

11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)

11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)

11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)

11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)

12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)

12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)

7 вересня

10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)

10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)

11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур)

11:28. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Богодайко)

11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)

11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)

11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)

11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук)

11:59. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Піддубна)

20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)

8 вересня