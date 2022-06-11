Паралімпійська чемпіонка Шевчук потрапила у жахливу ДТП: двоє пасажирок загинули

Чемпіонка Паралімпіади-2020 та світу з пауерліфтингу Мар'яна Шевчук дивом вціліла в автомобільній аварії. Двоє пасажирок, які перебували в автомобілі спортсменки, загинули.

Смертельна аварія за участі чемпіонки

ДТП сталась 9 червня близько 9 години ранку на трасі Хмільник – Калинівка. За кермом Volkswagen перебувала 26-річна вінничанка, яка не впоралась із керуванням. Після чого її автівка вилетіла на обочину та зіштовхнулась із деревом.

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Аварія за участі чемпіонки світу / Фото ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Спрацювали подушки безпеки, але це врятувало усіх жінок від численних пошкоджень.



Шевчук потрапила в ДТП / Фото ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Спершу ГУ Нацполіції у Вінницькій області не повідомила ім'я кермувальниці. Лише місцеве видання "Життєві обрії" повідомило, що за кермом була чемпіонка світу та переможниця Паралімпійських ігор-2020 з пауерліфтингу Мар'яна Шевчук.

Разом із нею в автомобілі перебували дві жінки віком 47 та 56 років. Усіх доправили у лікарню. На жаль, отримані травми стали летальними для пасажирок. Лікарі не змогли врятувати життя жінок, які померли у лікарні.

За фактом автопригоди вже відкрили кримінальне провадження. За це правопорушення спортсменка може бути позбавлена волі на термін до 10 років. Також у чемпіонки можуть відібрати водійські права на строк до трьох років.

Жахливі травми спортсменки

За повідомленням сестри спортсменки, Мар'яна отримала численні травми усього тіла. Наразі чемпіонка перебуває у стабільному, але важкому стані. У Шевчук відкритий перелом стегна зі зміщенням, відкритий перелом голені, яку склали по частинках, рвана рана колінного суглоба, закрита черепно-мозкова травма, сильний струс мозку та рвана рана на обличчі.

Лікарі не роблять жодних прогнозів щодо стану спортсменки не дають. Все може змінитись в іншу сторону у будь-яку хвилину. Наразі паралімпійська чемпіонка перебуває у хірургії.

Гордість важкої атлетики України