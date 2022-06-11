Смертельная авария с участием чемпионки

ДТП произошло 9 июня около 9 часов утра на трассе Хмельник – Калиновка. За рулем Volkswagen находилась 26-летняя виннитчанка, которая не справилась с управлением. После чего ее автомобиль вылетел на обочину и столкнулся с деревом.

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Авария с участием чемпионки мира / Фото ГУ Нацполиции в Винницкой области

Сработали подушки безопасности, но это спасло всех женщин от многочисленных повреждений.



Шевчук попала в ДТП / Фото ГУ Нацполиции в Винницкой области

Сначала ГУ Нацполиции в Винницкой области не сообщило имя водительницы. Только местное издание "Жизненные горизонты" сообщило, что за рулем была чемпионка мира и победительница Паралимпийских игр-2020 по пауэрлифтингу Марианна Шевчук.

Вместе с ней в автомобиле находились две женщины 47 и 56 лет. Всех доставили в больницу. К сожалению, полученные травмы стали летальными для пассажирок. Врачи не смогли спасти жизнь умерших в больнице женщин.

По факту происшествия уже открыли уголовное производство. За это правонарушение спортсменка может быть лишена свободы сроком до 10 лет. Также у чемпионки могут отобрать водительские права сроком до трех лет.

Ужасные травмы спортсменки

По сообщению сестры спортсменки, Марьяна получила многочисленные травмы всего тела. Пока чемпионка находится в стабильном, но тяжелом состоянии. У Шевчук открытый перелом бедра со смещением, открытый перелом бриты, которую составили по частицам, рваная рана коленного сустава, закрытая черепно-мозговая травма, сильное сотрясение мозга и рваная рана на лице.

Врачи не делают никаких прогнозов по состоянию спортсменки не дают. Все может измениться в другую сторону в любую минуту. В настоящее время паралимпийская чемпионка находится в хирургии.

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