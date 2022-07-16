Паралімпійська чемпіонка зібрала понад 13 тисяч доларів для допомоги Каразінському університету

Паралімпійська чемпіонка з Харкова Марина Литовченко вирішила допомогти Харківському національному університету імені Каразіна. Вона зібрала понад 13 тисяч доларів.

Допомога для працівників вишу

Паралімпійка навчалася в університеті імені Каразіна, нині вона там працює. Загалом Литовченко планує зібрати близько 30 тисяч доларів.

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Тенісистка хоче ці кошти спрямувати на допомогу працівникам вишу, які опинилися у складних життєвих умовах через війну. До її ініціативи долучилися інші спортсмени з різних країн світу.

В Чехії ми провели по настільному тенісу з тренером чеським. Також я долучила Дмитра Овчарова, він бронзовий та срібний призер Олімпійських ігор 2016 і 2020 років по настільному тенісу. Він зараз живе в Німеччині, грає за німецьку команду. Він продав свою футболку,

– розповіла Марина.

На початку квітня Литовченко хотіла продати свою медаль Паралімпійських ігор, проте її відмовили.

Марина Литовченко завоювала першу золоту медаль Паралімпіади у Токіо 30 серпня. Для спортсменки це була друга Паралімпіада у кар'єрі: у Ріо у 2016 році харків'янка здобула "бронзу".

Я написала пост у фейсбуці, що хочу допомогти, продаючи свою медаль. Я отримала безліч відгуків про те, що це супер ідея. Дуже багато отримала відгуків, мовляв, ні, ця медаль повинна залишитися в Україні, давай краще збір коштів. Вже нам вдалося зібрати 13 880 доларів,

– сказала тенісистка.

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