Історична нагорода у спортивній акробатиці

Українки Вікторія Козловська й Таїсія Марченко стали чемпіонками Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики. Це перше "золото" у жіночій спортивній акробатиці для України з 1993 року, пише 24 канал.

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Також це 10-та золота нагорода для збірної України на Всесвітніх іграх-2022. Раніше "синьо-жовті" підіймалися на найвищу сходинку подіуму в сумо, паверліфтингу, карате, підводному плаванні та паркурі.

Українська пара стала першою з результатом 29,290. "Срібло" завоювали представниці Португалії Ріта Феррейра та Ріта Тейшейра. "Бронза" в американок Кетрін Борчердінг і Кейрри Мак-Каун.

Українці продовжують переписувати власні рекорди, лише одного разу національна команда виборовала на Всесвітніх іграх одразу 10 золотих медалей, це було у 2017 році.

Окрім того, саме "золото" Козловської та Марченко стало ювілейним для України за весь час виступів на Всесвітніх іграх – 50-те.

Відео виступу українок

Україна здобула ще дві золоті медалі у 2009 році, але пізніше втратила їх через позитивні допінг-спроби. Тому саме зараз збірна дійшла до показника в 50 нагород.

Цікаво. Україна посідає 5-те місце у медальному заліку. На рахунку національної команди 10 золотих нагород, 10 срібних та 14 бронзових. Перше місце посідає збірна Німеччини, якій вдалося вибороти відразу 21 медаль найвищого ґатунку.