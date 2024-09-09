Українські паралімпійці заспівали "Ой у лузі червона калина" у Парижі: патріотичне відео

У столиці Франції закінчились літні Паралімпійські ігри-2024. Українська збірна закінчила змагання на 7-му місці у загальному медальному заліку.

Загалом українські спортсмени завоювали 82 нагороди – 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Медальний залік і за кількістю нагород, і за кількістю здобутих золотих медалей виграв Китай, у якого 220 нагород (94 – золоті), пише 24 Канал.

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Українська пісня у Парижі

8 вересня у Парижі відбулась церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024. Перед урочистою подією українські паралімпійці заспівали легендарну пісню "Ой у лузі червона калина". Виконання було настільки красивим, що його підтримали своїми оплесками місцеві волонтери.

Паралімпійці заспівали "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

Нагадаємо, що найбільшу кількість в українську скарбничку принесли представники плавання – аж 40 медалей. Дещо менше легкоатлети – 19, а дзюдоїсти – 5.

Наступні Олімпійські та Паралімпійські ігри відбудуться в американському Лос-Анджелесі у 2028-му році.