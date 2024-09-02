"Програв непорозумінню": український паралімпієць емоційно розніс "нейтрального" росіянина
Джерело:Суспільне Спорт
Олександр Литвиненко здобув свою першу нагороду за виступи на Паралімпійських іграх. Хлопець залишився не до кінця задоволеним цим досягненням.
Україна продовжує здобувати медалі на Паралімпійських іграх-2024. Протягом понеділка, 3 вересня, наша збірна змогла вибороти вісім нагород, серед яких дві – золоті.
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Поступився росіянину
Бронзову ж медаль здобув Олександр Литвиненко, який виступав у змаганнях зі стрибків у довжину. Хлопець підкорив 5,76 метра, як і срібний призер Асер Матеуш Алмейда Рамош з Бразилії.
А ось перемога дісталась "нейтральному" атлету з Росії Євгєнію Турсунову (5,83 метра). Програш росіянину неабияк засмутив Литвиненка. Українець емоційно прокоментував присутність представників країни-терористка на Паралімпіаді.
Дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада. Можливо, остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню. Через це я маю образу на себе. Вони ніхто не "нейтральний". Вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями "СВО", депутатами і тими, хто нас вбиває. Обміняв би медаль Паралімпійських ігор на те, щоб ще раз побачити свого друга, який зник безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії,
– заявив Литвиненко.
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Відзначимо, що для Олександра це перша медаль на Паралімпіаді. Раніше Литвиненко брав участь в Іграх у Токіо, проте двічі залишався без нагород. У стрибках в довжину українець був сьомим, а в бігу на 100 метрів – 13-им.