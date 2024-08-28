Не сподобалася карта з Кримом: форму збірної України не хотіли бачити на Паралімпіаді-2024

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів про труднощі, з якими зітнулися наші збірники. Організаторам Паралімпіади-2024 не сподобалася форма українських параатлетів.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не хотів затверджувати форму збірної України через карту нашої держави з Кримом, а також забарвлення одного з комплектів. Функціонерам з МПК всюди вбачався політичний підтекст.

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Чому форму збірної України хотіли заборонити

Президент НПКУ Валерій Сушкевич презентував форму збірної України та розповів про труднощі, з якими довелося зіткнутися.

"Зверніть увагу на цю форму, бо її понад два місяці відмовлялися затвердити чиновники МПК, заявляючи, що ми зробили занадто політичну українську форму. Категорично забороняли на формі карту суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна в міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі.

Стверджували, що наша форма має надто військовий дизайн і забороняли додатковий зелено-військовий колір, що з’явився на нашій формі. Ми змогли довести нашу юридичну правоту й українське сприйняття всіх кольорів нашої форми!", – зазначив Сушкевич.

Відео презентації форми збірної України

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