Останній день Ігор в Парижі: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 8 вересня
У неділю, 8 вересня, у завершальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі розіграють останні комплекти медалі. Українська збірна може покращити свій медальний залік.
У Парижі параатлети в останній день Паралімпіади-2024 змагатимуться за 14 комплектів медалей у чотирьох видах спорту. До вашої уваги, онлайн-трансляція 11 ігорового дня Ігор-2024, пише 24 канал.
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Одинадцятий змагальний день Паралімпіади-2024
В останній змагальний день українські паралімпійці будуть виступати у двох видах спорту. Андрій Кревчун у веслуванні, а Антон Крюков у паверліфтингу.
- 11:28. Веслування – чоловіки, каное-одиночка, 200 м, VL2 (Андрій Кревчун)
- 16:35. Паверліфтинг – чоловіки, понад 100 кілограмів, фінал (Антон Крюков)
Після завершення змагань, о 20:00 за київським часом розпочнеться церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Всього у параді братимуть участь 4400 паралімпійців та
Також на церемонії виступатимуть 24 французьких артистів у жанрі електроної музики. Закінчуються урочистості о 23:00.
Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024
Офіційний транслятор Паралімпійських ігор – 2024 в Україні – Суспільне. Глядачі можуть переглянути змагання з Парижа на декількох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт