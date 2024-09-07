Передостанній день Паралімпіади-2024: онлайн-трансляція змагань 7 вересня
У суботу, 7 вересня, розіграють нові комплекти нагород у десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі.
У Парижі спортсмени позмагаються за медалі у 13 видах спорту. У десятий змагальний день буде розіграно 33 комплекти нагород, інформує 24 Канал.
До теми Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 7 вересня
Десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024
Україна буде представлена у плаванні, настільному тенісі, дзюдо, веслуванні, легкій атлетиці та паверліфтингу. Ранкова та вечірня програма для України розпочнеться та закінчиться у плаванні.
- 10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)
- 10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)
- 11:00. Настільний теніс – жінки, півфінал, клас 6 (Литовченко)
- 11:14. Спринт з веслування на байдарках – чоловіки, півфінал, KL2 (Синюк)
- 11:24. Дзюдо – чоловіки, чвертьфінал, до 90 кілограмів, J2 (Назаренко)
- 11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур, Богодайко)
- 11:30. Дзюдо – жінки, чвертьфінал, до 70 кілограмів, J1 (Гарник)
- 11:34. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т35 (Тетюхін)
- 11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)
- 11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)
- 11:43. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т37 (Райський)
- 11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)
- 11:49. Спринт з веслування на байдарках – жінки, півфінал, VL3 (Лагутенко)
- 11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук, Піддубна)
- 14:00. Настільний теніс – чоловіки, фінал, клас 8 (Дідух)
- 14:35. Паверліфтинг – чоловіки, фінал, до 88 кілограмів (Бабинець)
- 20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)
Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024
Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Глядачі можуть переглянути змагання з Парижа на декількох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 7 вересня
Медальний залік перед десятим змагальним днем Паралімпіади-2024
Медальний залік
Медальний залік перед десятим змагальним днем Паралімпіади-2024