Перший змагальний день на Паралімпіаді-2024: онлайн-трансляція 29 серпня
У середу, 28 серпня, відбулася урочиста церемонія відкриття Паралімпіади-2024. Париж оваціями та оплесками зустрічав паралімпійців.
У четвер, 29 серпня, у Парижі стартують змагання Паралімпіади-2024. Перший день турніру обіцяє бути насиченим, пише 24 канал.
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Перший день Паралімпіади-2024
Змагання розпочнуться одразу у 12 видах спорту. З них 4 будуть медальними.
Представники збірної України змагатимуться у бочі, голболі, пара бадмінтоні, пара настільному тенісі, пара стрільбі з лука та пара плаванні.
- 11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)
- 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
- 11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)
- 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)
- 11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
- 12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
- 13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
- 12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
- 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)
- 13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)
- 13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)
- 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
- 14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)
- 18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
- 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)
- 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)
- 18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)
- 20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)
- 21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)
Де дивитися
Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів будуть на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 29 серпня
Українці розпочнуть перші змагання у настільному тенісі. Початок об 11:00. Перший змагальний день відкриють змагання з бадмінтону о 9:30. Українці не будуть представлені в цьому виді спорту.
Настільний теніс
Початок першого змагального дня
Українці розпочнуть перші змагання у настільному тенісі. Початок об 11:00.
Перший змагальний день відкриють змагання з бадмінтону о 9:30.
Українці не будуть представлені в цьому виді спорту.