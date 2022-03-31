Панічні атаки та головний біль: Цуренко про проблеми зі здоров'ям, які виникли через війну

Українська тенісистка Леся Цуренко неабияк переживає за свій народ. Через повномасштабну війну їй важко сконцентруватися на грі.

Цуренко: Серйозно думала про те, щоб повернутися в Україну

За словами тенісистки, вона постійно перевіряє повідомлення на своєму телефоні після кожної гри. Однак це її дуже втомлює.

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"Щиро кажучи, це дуже втомлює. Я намагаюся обмежити кількість повідомлень, інформації, яка надходить на телефон.

Мені надто боляче дивитись на зруйновані будинки, на всю катастрофу. Я намагаюся уникати таких новин, особливо перед матчами. Але вчора перед матчем я побачила, що бомба зруйнувала будівлю адміністрації в моєму регіоні. Це було так боляче. Просто шокує. Кожна фотографія, кожне відео мене шокує", – сказала Леся.

Цуренко зізналася, що серйозно обмірковувала повернення до Києва. Вона хотіла займатися волонтерською діяльністю.

До турніру Indian Wells Masters я серйозно думала про те, щоб повернутися в Україну та якось допомогти стати волонтером. Був ще другий варіант – залишитися, спробувати виграти трохи грошей та підтримати мою родину та країну фінансово,

– розповіла спортсменка.

Панічні атаки та головний біль

Тенісистка також розповіла, що через постійну напругу у неї проблеми зі здоров'ям.

"Я зрозуміла, наскільки я була напружена і що мені так важко грати. Навіть моє власне тіло дивувало мене кілька разів. Я не очікувала, що отримаю невдалу травму в Indian Wells Masters, у мене були панічні атаки, утруднене дихання або постійний головний біль.

Мені сняться кошмари ночами. Все це відбувається через стрес. Але я не одна така. Це відбувається зі всіма нами, з українцями. Я вірю, що цей кошмар скоро закінчиться, що все буде гаразд. І я знаю, що мені в моїй ситуації не так уже й погано. Є люди, яким набагато гірші. Це просто жах", – додала Цуренко.

Раніше Леся розповідала, що її рідні залишилися в Україні.