На полі було багато гравців, котрі були отруєні, – Кучер про виліт із ЛЧ, попри солідну гру

Дніпро-1 дав гідний бій Панатінаїкосу, розписавши бойову мирову на полі суперника. Дніпряни вилетіли з Ліги чемпіонів, але залишили солідний слід по собі.

У складі дніпрян забивали Артем Довбик та Едуард Сарапій. Був у поєдинку ще один м'яч Дніпра-1 від Довбика, ле його не зарахували через гру рукою у футболіста, який асистував Артему. Також у матчі було дивне вилучення Танчика, хоча Володимир заслуговував мінімум на жовту картку, але аж ніяк не на пряму червону. Суддя щось начудив.

Детальніше про гру Дали бій, але вилетіли: Дніпро-1 завершили виступ в Лізі чемпіонів бойовою нічиєю – відео голів

Кучер: Вони не спали всю ніч

Виліт із Ліги чемпіонів не позбавив віцечемпіона УПЛ-2022/2023 єврокубків. Дніпро-1 продовжить свій шлях у Лізі Європи.

На післяматчевій пресконференції Олександр Кучер висловив свою думку щодо цього матчу, розповів про неприємне масове отруєння перед зустріччю та жахливий епізод із голкіпером команди Євгеном Волинцем.

Наставник українського клубу зізнався, що у першому таймі не все вдавалось команді на футбольному полі. Що не скажеш про другу частину гри, коли дніпряни грали у те, що і планували.

Так, у нас вночі отруїлися одразу 8 футболістів і 7 працівників з персоналу клуба. Вони не спали всю ніч. Деяким ще було погано в роздягальні, і вони виходили на другий тайм. Крім того, захиснику, котрого ми замінили у другому таймі, теж було погано. Він вже не міг грати далі. На полі було багато гравців, котрі були отруєні,

– розповів Кучер.

"Можу сказати, що це протистояння ми програли у першому таймі першого матчу, тому що другий тайм першої зустрічі і матч показали, що ми здатні на більше, і ми можемо грати з такими командами, як Панатінаїкос. Мені хлопці сподобалися, сподобалося те, як вони грали. На передматчевій пресконференції я казав, що ми повинні показати, що ми – українці, і я вважаю, що вони це довели. Вони гідні того, щоб називатися українцями. Вони молодці, я їм дуже вдячний за цю гру", – додав тренер Дніпра-1.

Кучер зізнався, що не побачив у епізоді із фолом Танчик червоної картки. А якраз цей епізод із вилученням став ключовим для дніпрян. Суддя зламав гру у той момент, коли українці могли забивати третій гол.

А ще, знаєте, нам у першому матчі такий же 11-метровий поставили, коли нам забили третій гол. Завжди щось не на нашу користь,

– сказав наставник.

Про моторошну травму Волинця

Кучер прокоментував жахливий епізод із Волинцем, коли суперник влетів коліном в обличчя українського голкіпера. Той певний час не міг навіть підійняти голову. Після чого Євгена на машині вивезли за межі поля та відправили у лікарню, аби встановити точний діагноз.

Його забрали до лікарні, і зараз я не можу сказати, який його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Більш точно про стан його здоров’я ми дізнаємося пізніше,

– відповів тренер "спортклубівців".

Тепер на Дніпро-1 чекає шлях у Лізі Європи, який вони розпочнуть із третього кваліфікаційного раунду. Суперником команди Кучера буде празька Славія. Перша зустріч – 10 серпня (виїзд для Дніпра-1). Матч-відповідь – 17 серпня. Поміж цими єврокубковими поєдинками на дніпрян чекають зустрічі в УПЛ проти Полісся та Минаю.