"В пам’яті на все життя": Пятов підсумував свою кар'єру у збірній України

Матч проти Вірменії став останнім для Андрія Пятова. Легендарний голкіпер оголосив про закінчення своєї кар'єри в національній команді.

Пятов: Перший виклик до збірної залишається в пам’яті на все життя

Досвідчений воротар пригадав виклик до національної команди. За його словами, перший матч за "синьо-жовтих" він запам'ятає на все життя.

Цікаво "Вже відправляли додому": Пятов міг не зіграти у матчі проти Вірменії

Перший матч за збірну України я зіграв 15 років тому, а загалом у команді провів 16 років, адже 2006-го вперше поїхав на чемпіонат світу. Звісно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років гратиму за збірну і проведу понад сотню матчів. Це свідчить про те, що мрії в житті здійснюються. Головне – вірити, працювати й прямувати до своєї мети, до своєї мрії,

– наголосив голкіпер.

"Перший виклик до збірної залишається в пам’яті на все життя. Звісно, запам’яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував. Але найголовніше в збірній – це атмосфера дружби та єдність, якої, мабуть, немає і не буде в жодній клубній команді світу. Тому що у нас справді хлопці всі один за одного, усі поважають один одного і завжди допомагають", – зазначив Пятов.

Футболіст наголосив, що ніколи не гнався за рекордами, а просто займався улюбленою справою.

"Ніколи не гнався за рекордами. Я вважаю, якщо ти робиш усе для перемоги команди, і команда досягає результату, то й рекорди тоді самі народжуються. Якщо гратимеш "на нуль", то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головним результатом.

Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Гадаю, те, як мене проводжали, і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив", – підсумував ексгравець збірної України.

Пятов із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів у 102 зіграних поєдинках.