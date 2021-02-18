Чи отримає Тайсон 150 тисяч євро за повернення у Інтернасьонал: відповідь агента

Лідер Шахтаря Тайсон може переїхати у рідну Бразилію. Агент футболіста спростував чутки про підйомні за повернення у Інтернасьонал.

Агент, який представляє інтереси футболіста у Шахтарі, Дієго Дорнеллесу спростував усю інформацію про підйомні, які оприлюднили бразильські ЗМІ.

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Спростування чуток

Начебто Тайсон хоче отримати близько 150 тисяч євро, а це 1 мільйон бразильський ареалів, підйомних за повернення у рідний Інтернасьонал. Представник бразильця назвав таку інформацію брехнею: "Ми нічого не просили. Поки пропозиція надійшла тільки з боку Інтернасьонала".

Бразильський вінгер хоче якнайшвидше покинув Україну та повернутись у Бразилію. Головним претендентом на Тайсона якраз є Інтернасьонал. 33-річний футболіст не проти знову вдягнути футболку цього клубу.

Гравець "гірників" навіть готовий піти на скорочення своєї зарплати до 40% від рівня тієї, яку отримає зараз у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон. Угода Тайсона з донецьким клубом розрахована до кінця червня 2021 року.

Шахтар запропонував своєму лідеру 2-річний контракт. Але угода має бути дуже привабливою, щоб переконати бразильця. Інтернасьонал ж відклав перемовини щодо Тайсона на кінець лютого.