Остапенко не потиснула руку нейтральній спортсменці з Білорусі: момент потрапив на відео

Латвійська тенісистка Олена Остапенко не зуміла пробитися до 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Досі (Катар). Вона поступилася білорусці Вікторії Азаренко.

Латвійка програла у двох сетах із рахунком 0:6, 3:6. Після закінчення матчу вона не потиснула руку білорусці, пише 24 Канал.

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Що стало причиною такого вчинку

Після матчу Азаренко трохи здивувалася, її реакцію видно на відео. Остапенко простягла ракетку, але та дуже образилася і ніяк не відреагувала на такий жест.

Що ж стало причиною такого жесту від латвійки – невідомо. Однак є декілька ймовірних причин.

Зазначимо, що Олена має українське коріння, її тато є колишнім українським футболістом із Запоріжжя. Вона також грає в парі з українкою Людмилою Кіченок.

Раніше вона спокійно проводила рукостискання з росіянками та білорусками, тоді як Людмила відмовлялася від цього. В інших двох очних поєдинках у 2024 році Олена простягала руку нейтральній спортсменці.

Цікаво також те, що в Олени всього 3 поразки в цьому сезоні і всі 3 – від Азаренко.

Фанати у твітері та інші деякі спортивні ресурси припускають, що це сталося через те, що 1 лютого Федерація спорту Латвії заборонила своїм спортсменам грати на змаганнях разом з росіянами чи білорусами, незалежно під яким прапором вони виступають.

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