Остання надія: українець Захарєєв забезпечив собі медаль чемпіонату світу з боксу

3 листопада 2021 , 07:32
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

19-річний український боксер Юрій Захарєєв переміг у чвертьфіналі чемпіонату світу з боксу, що проходить у Сербії. Українець виступає у ваговій категорії до 71 кілограму.

У чвертьфінальному поєдинку Юрій роздільним рішенням суддів переміг представника Казахстану Асланбека Шимбергенова.

До слова Захарєєв першим серед українців пробився у чвертьфінал ЧС-2021 з боксу

Зазначимо, що до фінального раунду була нічия, але у третій 3-хвилинці українець виглядав свіжішим та активніше йшов у наступ.


Юрій Захарєєв / Фото Скриншот

Останній представник України

  • Захарєєв уже гарантував собі як мінімум "бронзу" чемпіонату. У півфіналі українець боксуватиме із Сарханом Алієвим із Азербайджану.
  • Півфінал за участю Захарєєва відбудеться 4 листопада. 
Автор: Юрій Семенюк