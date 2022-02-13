Останній рубіж – пан чи пропав, – Велепець про ризик Джими у персьюті заради медалі Олімпіади

Жіноча гонка переслідування завершилась без нагород для українок на Олімпіаді-2022. Головний тренер команди Урош Велепець прокоментував виступ своїх біатлоністок.

Велепець: У біатлоні це не прощається

Словенський наставник залишився задоволений виступами Юлії Джими та Анастасії Меркушиної, які завершили гонку у топ-30 найкращих. Урош Велепець відзначив, що на останній стрільбі лідерка збірної Джима ризикувала, але ризик не виправдав її очікування.

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Тренер зауважив, що протягом усього персьюту українка наздоганяла свої суперниць та тримала солідну швидкість. Але дві прикрі хиби на другій стійці поставили хрест на медальних надіях спортсменки.

Останній рубіж – пан чи пропав. Вона ризикнула і два постріли схибила. У біатлоні це не прощається. Але все одно має бути гордість, що є українська спортсменка, яка на кожній гонці здатна боротися за медалі. Поки що є шанси, будемо боротися за медалі,

– розповів наставник.

Похвала для Меркушиної

Юлія Джима до останнього вогневого рубежу претендувала на медаль персьюту, але дві хиби відкинули її на 13-те місце.

Також Велепець прокоментував виступ Меркушиної, яка показала 25-ту позицію. Її результат зазнав регресу лише на одне місце. Стартувала Анастасія під 24-м номером. 27-річна біатлоністка вже другу поспіль гонку приємно дивує, адже лише нещодавно прилетіла у Китай, замінивши Валентину Семеренко.

Меркушина молодець. Швидко стріляла, закривала мішені, нехай і були промахи, позицію втримала. Рухалася добре, спочатку трохи важко розпочала, бо тут висота. Але потім тримала ритм і двічі фінішувати у топ-25, прибувши як резервна біатлоністка – це супер,

– зауважив Урош.

Щодо іншої українки у персьюті Ірини Петренко, то Велепець розповів, що перед гонкою українка скаржилась на погане самопочуття. Тому переслідування стало справжнім випробуванням для біатлоністки. =

Надії на одужання Блашко

Головний наставник жіночої збірної України розповів про труднощі напередодні естафети. Олена Білосюк, яка повернулась із самоізоляції, почується не надто добре. Через це капітана нашої команди буде складно підготувати до медальної надії України.

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Велепець розраховує на те, що до старту Блашко отримає два негативні тести на коронавірус та увійде в естафетну четвірку. Адже хвороба Дар'ї протікає безсимптомно, тому вона постійно тренується та перебуває у кращій фізичній формі.

Білосюк важко буде підготувати до нормального рівня у жіночій естафеті. До хорошого рівня – взагалі ні. Сподіваємося, що вона почуватиме себе якомога краще, щоб пробігти. А робити якісь висновки, розраховувати на диво – дива не буде, це висота. Вона жила десять днів на самоізоляції, і коли піднялася на висоту – різниця відчутна. Буде диво, якщо Білосюк вийде на старт, сподіватимемося на це,

– відповів наставник.

Жіноча естафета на Олімпіаді-2022 відбудеться 16 лютого.