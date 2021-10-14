Основний захисник Реала ризикує пропустити матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Джерело:AS.com
У мадридського Реала можуть виникнути проблеми на позиції захисника. Давід Алаба може не зіграти з Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Проблеми у складі суперника Шахтаря
Центрбек мадридського клубу отримав травму у грі поєдинку за збірну Австрії проти Данії. Поки що невідомо характер та серйозність пошкодження Давіда Алаби.
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Терміни відновлення теж наразі невідомо. Швидше за все футболіст не приїде у Київ на гру з Шахтарем у рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.
До слова, матч Данія – Австрія завершився мінімальною перемогою господарів (1:0). Алаба відіграв увесь поєдинок.Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.
У новому сезоні-2021/2022 австрійський захисник відіграв 9 матчів в усіх турнірах за Реал. Футболіст лише у липні 2021 року перейшов у "Королівський клуб" із Баварії.
- Реал після двох турів йде на другій позиції у групі "D", у його активі 3 очки. Несподіваний лідер – Шериф (6 балів). Шахтар після мирової з Інтером йде останнім – один пункт. Така ж кількість балів в італійського клубу.