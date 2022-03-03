Міжнародний паралімпійський комітет вже усунув російських та білоруських спортсменів від участі у зимових паралімпійських Іграх у Пекіні. А ось українським паралімпійцям дивом вдалося дібратися до Паралімпійських ігор у Пекіні.

До слова Збірна України в повному складі вирушить на Паралімпійські ігри-2022

Текст заяви Валерія Сушкевича:

"Мої вітання до вас з України. Насамперед дякую вам за увагу, бо вона сьогодні дуже важлива для нас – України, українців. Але не лише для України, вона дуже важлива для всіх країн, людей у світі. Тому що сьогодні в Україні вирішується мир.

Я хочу сказати, що ми приїхали з України та через Україну. Багато членів нашої команди ледве вибралися з-під бомб, які є в Україні сьогодні. Це чудо, що нам вдалося приїхати сюди.

Особисто я спав в автобусі останні дві ночі. Довелося спати на підлозі через мої проблеми зі здоров’ям. Інші члени команди теж мають різні проблеми з тим, щоб дібратися сюди.

Найлегший вихід з ситуації – відмовитися від участі в Паралімпіаді в умовах війни. Але ми не можемо допустити відсутність України на Паралімпіаді.

Сьогодні велика держава хоче знищити мою країну. Але Україна завжди була, є та буде. Ми – частина олімпійської сім’ї.

У Харкові знищили гімназію для дітей, які втратили зір. Вона була однією з найкращих. Діти з України надсилають світовій спільноті послання: «Врятуйте нас. Ми хочемо жити». Росія вбиває українських дітей.

Сьогодні багато членів нашої команди не полишають телефони, бо постійно контактують з сім’єю. Наша армія на своєму фронті, захищаючи Україну, тут – у Пекіні – ми маємо свій фронт.

Треба захистити нашу країну, Європу, світ. Ми хочемо зупинити війну в Україні, у світі. Ми мусимо всі працювати разом над припиненням війни та забезпеченням миру.

Представник Ямайки сказав в ООН, що зараз увесь світ – це Україна. А Україна – це весь світ.

Хочу сказати про страшну сторону, яку Росія зробила з Україною та продовжує чинити. 24 лютого Білорусь та Росія почали війну проти України. Росія почала її, коли було олімпійське перемир’я. Документи, в яких це прописано, має підпис і Росії.

Росія порушує перемир’я втретє протягом існування олімпійського руху. З погляду нас, паралімпійців, це дуже цинічно. Росія так чинила двічі протягом Паралімпіад.

Найстрашніше, що Росія залякує весь світ ядерною зброю. Через війну постраждали спортсмени з Росії та Білорусі. Ми робили запит до МПК, щоб цих спортсменів не допустити до Паралімпіади, бо їхні країни порушують всі олімпійські принципи та міжнародні закони.

Сьогодні всі країни підтримують Україну в цій війні. Хочу всіх подякувати за це. Дякую МПК за дуже важливе рішення – позбавити Росію та Білорусь участі на Паралімпіаді. Це дуже важливе рішення, я повторюю. Ми дуже-дуже-дуже вдячні.

Ми повинні зробити мир у світі. Наша основна ціль на Паралімпіаді – зупинити війну. Дуже сподіваюся, що її припинять. Знаю, що моїм спортсменам буде складно виступати тут. Але в моїй країні у ці хвилини, можливо, вбивають батьків, матерів, сестер, братів, дітей.

Сподіваюся, ми всі разом на Паралімпіаді в Пекіні", – сказав Сушкевич.

Україна на Паралімпіаді-2022: що відомо

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

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