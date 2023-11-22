У ЗМІ назвали основну причину, яка заважає адаптуватися Яремчуку в Валенсії

22 листопада 2023, 16:13
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Джерело:

Marca

У ЗМІ розповіли, що не так з адаптацією українського форварда Романа Яремчука в іспанській Валенсії. Там вважаю, що в українця непростий характер.

Іспанське видання Marca ймовірну причину, яка заважає адаптуватися Роману Яремчуку в іспанській Валенсії.

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Запальний характер

У ЗМІ наголошують, що в українця проблемний характер. Там згадують епізод в домашньому матчі "кажанів" проти Гранади, коли усі гравці команди пішли дякувати за підтримку вболівальникам, а Яремчук цього не зробив і пішов в роздягальню.

Також зазначається, що у команді не у захваті від того, як Роман спілкується зі своїми партнерами по клубу.

Виступи українця в Іспанії

  • Оренда Яремчука до іспанського клубу не передбачає права викупу. Контракт українця з Брюгге розрахований до 30 червня 2026 року.
  • Нинішнього сезону Роман зіграв уже у восьми матчах Валенсії у всіх турнірах.
  • Наразі команда перебуває на дев'ятому місці у Ла Лізі, маючи 18 очок за 13 турів. У наступному матчі 25 листопада Валенсія вдома зіграє проти Сельти.
Автор: Юрій Семенюк