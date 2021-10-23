Оскар Рівас став першим чемпіоном світу у новій ваговій категорії з боксу

Колумбійський боксер Оскар Рівас став першим чемпіоном світу у бріджервейті – новій ваговій категорії в боксу. У чемпіонському поєдинку Рівас завдав першої поразки канадцю Раяну Розіцкі.

Перший чемпіон у бріджервейті

Рівас та Розіцкі 22 жовтня билися за титул WBC, адже тільки ця організація офіційно ввела титул у бріджервейті.

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Колумбієць Рівас мав битися проти американця Браянта Дженнінгса, який у 2015 році програв Володимиру Кличку. Та Дженнінгс відмовився від бою через карантинні обмеження у Канаді.

У підсумку американця замінив Розіцкі. Чемпіонський бій тривав усі 12 раундів – судді зафіксували впевнену перемогу Ріваса – 116:11, 115:112 та 115:112.