Осідлаю тебе так само, – Усик пригрозив Ф'юрі верхом на коні
29 січня 2022 , 18:38Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Усика
У чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика з'явилося небагато вільного часу, щоб спробувати нове хобі. Боксер відвідав стайню і покатався на коні.
Усик досі не знає свого майбутнього суперника. Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті міг стати головною подією у світі боксу у 2022 році, але поки що ці переговори поставлені на паузу.
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Проте Усик не пропустив можливості підколоти свого можливого суперника Тайсона Ф'юрі. Проїжджаючи повз камеру, Усик сказав: "Гей, Ф'юрі, я осідлаю тебе так само".
Усик – Ф'юрі: що відомо
- У вересні Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням. Одразу після поразки, британець заговорив про реванш.
- Промоутер Ентоні запевнив, що проведення наступного двобою в Україні є фінансово невигідним. Тому скоріше за все поєдинок відбудеться у Великій Британії.
- Ще один британець Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.
- Його обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.