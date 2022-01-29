Осідлаю тебе так само, – Усик пригрозив Ф'юрі верхом на коні

У чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика з'явилося небагато вільного часу, щоб спробувати нове хобі. Боксер відвідав стайню і покатався на коні.

Усик досі не знає свого майбутнього суперника. Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті міг стати головною подією у світі боксу у 2022 році, але поки що ці переговори поставлені на паузу.

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Проте Усик не пропустив можливості підколоти свого можливого суперника Тайсона Ф'юрі. Проїжджаючи повз камеру, Усик сказав: "Гей, Ф'юрі, я осідлаю тебе так само".

Усик – Ф'юрі: що відомо