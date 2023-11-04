Другий асист за 4 дні: Довбик віддав шикарну гольову передачу в Ла Лізі – відео

У суботу, 4 листопада, Жирона на виїзді грає проти Осасуни у рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги. Колектив, за який виступає два гравці збірної України, підійшов до цього матчу у статусі одного з лідерів чемпіонату.

Віктор Циганков тільки нещодавно відновився від травми й залишився на лаві запасних, а Артем Довбик потрапив до основного складу. Саме "дев'ятка" Жирони допоміг своїй команді забити перший гол у зустрічі, пише 24 Канал.

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Довбик знову відзначився результативною дією

26-річний форвард гостей вже на 16-й хвилині взяв участь у першому взятті воріт суперника. Довбик з партнерами вибіг у швидку контратаку, обігрався з Савіо у стінку та віддав ідеальний асист на півзахисника Івана Мартіна.

Це гольова дія стала вже восьмою для форварда збірної України у 12-ти матчах у Ла Лізі. Він уже забив 5 голів та віддав 3 гольові передачі й ділить з Робертом Левандовськи шосте місце у гонці бомбардирів чемпіонату Іспанії.

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