Світоліна збирає кошти для України на благодійному турнірі у Чарльстоні: відео з події

Еліна Світоліна проводить останні приготування до офіційного повернення на корт. Перед цим українська тенісистка проводить благодійний турнір у Чарльстоні (США).

У переддень змагань у Чарльстоні Еліна Світоліна вже побувала на американському корті, але у ролі організатора благодійної події. Тенісистка традиційно проводить захід для збору коштів на потреби її рідної країни.

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Ще одна добра справа від Світоліної

У події брали 22 аматори та 14 тенісисток WTA, які зіграють у парному розряді. Серед цих учасниць слід виділити першу ракетку України Ангеліну Калініну та двох американок Алішу Парк та Кеті Макнеллі.

Відео із благодійного заходу Еліни Світоліної у Чарльстоні

Нагадаємо, що саме у Чарльстоні Світоліна повернеться на корт після довгої перерви, яка була викликана вагітністю. 15 жовтня 2022 року Еліна вперше стала мамою. Тепер тенісистка буде поєднувати материнство разом зі змаганнями. Відзначається, що на перші змагання українка приїхала без доньки, а далі Скай буде подорожувати разом із зірковою мамою.

Важливо! 3 квітня колишня перша ракетка України проведе свій перший матч турніру WTA 500 у Чарльстоні, куди отримала від організаторів wild card. Її суперницею буде тенісистка з Казахстану Юлія Путінцева (WTA №43).

До повернення на корт та сезону Світоліна готується під керівництвом 44-річного нідерландського фахівця Рамона Слейтера. Деякий час Еліна тренувалась у Швейцарії. Спеціаліст раніше працював із колишньою четвертою ракеткою світу Кікі Бертенс.