Усе, про що я просив у Бога, – Ортіс про майбутній бій проти свого кумира Ломаченка

Вже 29 жовтня увесь свій побачить повернення Василя Ломаченка на ринг. Суперником українця буде непереможний американець Джемейн Ортіс.

Бій відбудеться у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден", про що все життя мріяв Джемейн Ортіс. Також американський боксер зізнався, що колись Ломаченко був одним із його кумирів. Але боксерське життя таке, що улюблені боксери колись стають суперниками.

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Ортіс: Цей поєдинок значить для мене все

Ортіс пообіцяв, що викладеться на усі сто у майбутньому протистоянні з Василем Ломаченком.

Цей поєдинок значить для мене все. Це те, що я завжди проголошував у своєму житті, як і бій з Ломаченком. І час прийшов. І зараз у Мецці боксу, "Медісон-сквер-гардені" – це все, про що я просив у Бога,

– заявив суперник Ломаченка.

"У бою з Джемелом Геррінгом я вивчив багато речей про себе, і, як кожен боксер, я роблю правки. У суботу ви побачите найкращого Джемейна Ортіса. Думаю, Ломаченко змусить мене показати найкращу версію себе", – додав американський боксер.

Боксери вже провели пресконференцію та вперше зустрілись на дуелі поглядів. 28 жовтня на Ломаченка та Ортіса чекає процедура зважування.

В Україні поєдинок Ломаченко – Ортіс розпочнеться у ніч на 30-те жовтня. Початок зустрічі розпочнеться не швидше, аніж о 05:00.