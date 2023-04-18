Трагічна вистава: китайська гімнастка загинула після невдалого смертельного трюку
Джерело:BBC
Жахливий інцидент стався у місті Сучжоу у центральній провінції Аньхой. 15 квітня прямо під час вистави загинула місцева повітряна гімнастка.
Сунь впала на сцену зі значної висоти, коли її партнер Чжан, з яким вона працювала вже дуже багато років та була парою, не зміг зловити її ногами під час небезпечного трюку. В усіх ще була надія на порятунок повітряної гімнастки, яку після падіння негайно повезли у лікарню.
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Летальний випадок у Китаї
Але, на жаль, медики не змогли врятувати життя талановитої гімнастки. Без матері залишилось двоє дітей. Місцева публіка та фанати повітряної гімнастики шоковані такою сміливістю пари та жахливим падінням.
На цей летальний інцидент вже відкрили розслідування. Наразі невідомо, хто саме буде винен у цій смерті Сунь.
Відзначимо, що дует повітряних гімнастів виступав без ременів безпеки, аби додати видовищності своїм трюкам та заробляти більше грошей на шоу. Але це у підсумку привело до смерті, адже вони знехтували правилами безпеки.
Цікаво, що пара не отримала спеціального дозволу на використання смертельного трюку. Через що тепер трупа, яка готувала цей номер, може бути покарана.
Раніше пара вже робила цей трюк, але все, на щастя, закінчувалась вдалими та видовищними діями до 15-го квітня.