Налаштовуватимемося тільки на перемогу, хоч би як це смішно звучало, – Коноплянка

Збірна України активно готується до свого старту кваліфікації на Євро-2024. Першим суперником команди Руслана Ротаня буде потужна Англія Гарета Саутгейта.

Євген Коноплянка поділився очікуваннями напередодні майбутнього протистояння. Цікаво, що у кар'єрі досвідченого півзахисника є три матчі проти англійців, у яких Коно відіграв повні поєдинки.

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Коноплянка: Може, хтось не вірить у нас, але треба вірити

Український легіонер польської Краковії відзначив рівень суперника, адже Англія завжди була потужним конкурентом на футбольному полі. Однак Коноплянка зауважив, що потрібно виходити та грати проти будь-якого суперника.

Також Євген пригадав свій гол у ворота "трьох левів". Було це у кваліфікації Євро у 2012 році. Тоді той матч закінчився нічиєю 1:1.

"Звісно, пам'ятаю цей гол та ці результати. Домовлялися з тренерами, вони налаштовували нас на те, щоб ми насамперед не боялися. Англія це Англія, ми розуміємо, що це дуже сильна команда. Але можна зі всіма грати", – пригадав Євген.

Коноплянка запевнив, що команда налаштовується на наступний матч лише на перемогу.

Якщо ми налаштовуватимемося тільки на перемогу, хоч би як це смішно звучало, може, хтось не вірить у нас, але треба вірити. У нас є своя структура, зараз ми тренуємось та виробляємо її. Якщо всі будуть впевнені в нашій команді, то досягнемо результату,

– сказав футболіст Краковії.

"Всі знають. до чого ми йдемо"

Коноплянка заявив, що результат Англії проти Італії не є таким важливим. Адже треба дивитись на суперника вже безпосередньо під час поєдинку.

"Давайте більше думатимемо про нашу гру. А там як буде – то буде. Хлопці вже не перший рік грають у великий футбол. Знають, як правильно готуватись", – відповів півзахисник.

Також Євген відзначив гол захисника Дніпра-1 Олександра Сватка у контрольному матчі у ворота англійського Брентфорда. Тепер Коно сподівається, що оборонець повторить взяття воріт і у поєдинку проти Англії на "Вемблі".

Всі знають, до чого ми йдемо, і чому ми сюди прилетіли,

– додав гравець Краковії.

Нагадаємо, що матч проти Брентфорда закінчився перемогою України 2:0. Окрім Сватка забивав Георгій Судаков у другому таймі.

А Коноплянка повернувся у збірну після понад 2-річної перерви. Востаннє грав у синьо-жовтій футболці ще у лютому 2021 року, а виходив на поле у вересні 2020-го у матчі проти Швейцарії у Лізі націй (2:1). У тій зустрічі відіграв 54 хвилини.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 на "Вемблі". Поєдинок судитиме бригада арбітрів із Нідерландів.