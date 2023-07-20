Ексодноклубник Циганкова витягнув гроші із власної кишені, аби повернутись у Барселону

Барселона оформила повернення свого вихованця після перерви у 12 років. Оріоль Ромеу знову одягне футболку "блаугранас".

Перехід Оріоля Ромеу відбувся 19 липня. 31-річний іспанський опорник уклав контракт із Барселоною до кінця червня 2026 року.

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Повернення "блудного сина"

Міг цей трансфер зірватись, якби не бажання футболіста повернутись у рідний клуб. Для оформлення цього переходу Барселоні потрібно було сплатити Жироні 4,5 мільйони євро. У цю суму входили відступні та компенсація виплат за попередні трансфери гравця центра поля.

Однак каталонський клуб був готовий віддавати такі гроші за Ромеу. Чемпіон Ла Ліги-2022/2023 заплатив більшу частину суму Жироні – 3,4 мільйона євро. Ще 600 тисяч Ромеу та його агент витягнули зі своєї кишені, а точніше 600 тисяч, аби успіхом закінчити цей перехід.

Обидва клуби вдарили по руках.

Тепер Ромеу зустрінеться із Жироною, але буде грати по той бік футбольного поля. У своєму останньому сезоні за "червоно-білих" провів 36 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 10 жовтих карток.

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