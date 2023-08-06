Цивілізований світ із Україною: організатори турніру у США зробили донат у фонд Світоліної
Джерело:Фейсбук Еліни Світоліної
У Вашингтоні відбувається престижний турнір серії WTA 500. У ньому брали участь 3 українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Еліна Світоліна.
Останні дві можуть занести собі його в актив, українки зупинилися на стадії чвертьфіналу. У вирішальному ж матчі зустрінуться Марія Саккарі та Коко Гофф.
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Красивий жест від організаторів
Перша ракетка України Еліна Світоліна після свого останнього матчу звернулася до вболівальників та повідомила, що організатори турніру WTA 500 у Вашингтоні зробили свій внесок у розвиток українського спорту. Вони пожертвування в її благодійний фонд значну суму грошей, а саме 10 тисяч доларів.
Дякую Вашингтону за любов. Також хочу подякувати Марку Ейну й турніру за внесок в Elina Svitolina Foundation та підтримку українських молодих талантів у такий непростий для них час,
– написала Еліна.
Організатори турніру у Вашингтоні пожертвували 10 тисяч доларів у фонд Світоліної / фейсбук тенісистки
Зазначимо, що метою фонду Еліни Світоліної є розвиток спорту та тенісу в Україні. Наразі відбувається відбір юних тенісистів на турнір Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post. Детальніше про діяльність організації можна дізнатися тут.Довідка. Свій наступний матч Еліна Світоліна проведе на турнірі у Монреалі, який розпочинається 7 серпня, її суперницею стане одна з переможниць кваліфікації. У разі перемоги, Світоліна вийде на фіналістку турніру у Вашингтоні – Марію Саккарі.